وزير الخزانة الأمريكي يؤكد أنه ليس قلقا في الأمد القصير على سعر الدولار

واشنطن(صدى):

صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم، أن الولايات المتحدة ” ليست قلقة في الأمد القصير ” من ضعف مستوى الدولار.

وقال منوتشين الذي أدت تصريحاته إلى تراجع سعر الدولار ” أعتقد ان تصريحاتي بشأن الدولار أمس كانت واضحة.. لسنا قلقين على وضع الدولار في السوق في الأمد القصير.. أنها سوق متقلبة جدًا “.

وأضاف نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية أنه يؤمن ” بحرية الصرف وأن هناك محاسن ومساوئ لموقع الدولار في الأمد القصير، لذلك أعتقدت أن الأمر كان واضحًا.. أن الدولار وعلى مر الوقت سيعكس قوة اقتصاد الولايات المتحدة على الأمد الطويل ” .

وتشهد أسعار صرف الدولار استقرار نسبيًا في الأسواق الأوروبية صباح اليوم، بعد تراجعها على إثر تعليقات منوتشين، التي رأى فيها محللون جزءًا من سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب ” أمريكا أولا ” لمساعدة المصدرين. وكما دافع منوتشين عن المحادثات الأميركية حول التجارة، مؤكدًا أنها تتوافق مع برنامجها الزمني طويل الأمد، حيث ذكر “لا نسعى إلى خوض حروب تجارية لكننا نريد الدفاع عن مصالح أمريكا ” .