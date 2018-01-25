محاكمة إرهابيين خططوا لاغتيال ضباط بالمملكة على الحدود

حمود العنزي(صدى):

أعلن المدعي العام بالمملكة، أمس الأربعاء، عن نجاح القوات المختصة في مكافحة الإرهاب بالمملكة، في إحباط مخطط إرهابي لاغتيال ضباط سعوديين على أحد المنافذ اليمنية.

وأوضح المدعي العام، أن تنظيم القاعدة الإرهابي كلَّف المتهمين بكشف نيته لتسليم نفسه للجهات الأمنية وتقديم معلومات مغلوطة لأحد ضباط وزارة الداخلية، وذلك لتنفيذ عملية انتحارية.

جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة، حيث وجَّه المدعي العام للمتهم الأول 5 تهم، منها: انتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي ومبايعته لزعيم التنظيم في منطقة المكلا باليمن.

كما وجَّه 4 تهم للمتهم الثاني، تضمنت انتماءه لتنظيمي القاعدة، وداعش الإرهابيين ومبايعة قادتهما، بالإضافة إلى تجنيده المتهم الأول للعمل لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، وتخطيطه مع المتهم الأول في تنفيذ عملية انتحارية.