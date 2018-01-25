” حساب المواطن ” يطالب المستفيدين الإفصاح عن هذا الأمر ضمن مصادر الدخل

نايف السالم(صدى):

طالب برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من دعم البرنامج بضرورة الافصاح عن ” حافز ” ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك رداً على استفسار مواطن عبر حساب خدمة عملاء البرنامج حول استثناء حافز من مصادر الدخل، ليوضح البرنامج إنه لا بد من الإفصاح عن مكافأة حافز، ويتم اختيار نوع الدخل “ غير ذلك ” ومصدر الدخل “ مخصص من برنامج حافز.

وكان حساب المواطن أكد، في وقت سابق، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “ حافز ” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، ويترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد 11 فبراير.