” حساب المواطن ” يطالب المستفيدين الإفصاح عن هذا الأمر ضمن مصادر الدخل
طالب برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من دعم البرنامج بضرورة الافصاح عن ” حافز ” ضمن مصادر الدخل.
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن عبر حساب خدمة عملاء البرنامج حول استثناء حافز من مصادر الدخل، ليوضح البرنامج إنه لا بد من الإفصاح عن مكافأة حافز، ويتم اختيار نوع الدخل “ غير ذلك ” ومصدر الدخل “ مخصص من برنامج حافز.
وكان حساب المواطن أكد، في وقت سابق، أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “ حافز ” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.
يذكر أن عدد المستفيدين من الدفعة الثانية في برنامج حساب المواطن، في العاشر من شهر يناير الماضي، بلغ 11 مليون مستفيد، شملت 3.1 مليون أسرة وفرد مستقل، و7.9 مليون تابع لأرباب الأسر، ويترقب المواطنون صرف الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم الأحد 11 فبراير.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات
حاضر ابشروا
سمعاً وطاعة
احمد[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 2 ساعتين
من كثر المبلغ
اللي يسمعكم يقول الاف
كلها380ريال حق يومين بنزين
😆
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد الله الأمن مستتب
والأمور طيبه ولله الحمد والشكر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8119 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
300 ريال صارت مشكلة
الريان[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل
Pppppp[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
لاعادت على هالحساب المواطن لاتقعدون تشغلونا خرا عليكم وعلى دعمكم اللي مايسوى
هزيم[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 38 دقيقة
ههههههههههههههههههههه
كلها 500ريال.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 دقيقة
ياخي ذليتونا بحساب المواطن مانبيه رجعو الاسعار زي ماهي وفكونا من ضرايبكم الي اشغلتو المسلمين فيها الله يسلط عليكم