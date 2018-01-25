” التأمينات الاجتماعية ” تحتل المركز الـ 3 في مستوى التأمينات الالكترونية

علي القحطاني (صدى):

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس، المركز الثالث في قياس مستوى التأمينات الالكترونية، من بين 157 جهة حكومية، وكذلك صنفت المؤسسة من أفضل 15 جهة، ساهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن تحقيقها لهذا الإنجاز جاء نتيجة؛ لسعيها الدائم بالأخذ بكل جديد يظهر على الساحة التقنية؛ في سبيل تطوير الخدمات التقنية لعملائها.

وفي هذا السياق، أكد أحمد بن محمد العمران، مساعد المحافظ لتقنية المعلومات، أن هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات سابقة حققتها المؤسسة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.

يُذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، يُعتبر أداة تقييم؛ لقياس مستوى الرقمنة والتطوير، في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور.