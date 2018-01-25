بيع آلة عود بنصف مليون ريال في الرياض.. تعرف على صاحبها وقيمتها التاريخية
أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مزاد علني لبيع آلة عود الفنان الراحل طارق عبدالحكيم، حيث بيعت بمبلغ يعد الأعلى في تاريخ الفن السعودي.
وبيعت الاله بمبلغ نصف مليون ريال، تسلمها سلطان ابن الفنان الراحل طارق عبدالحكيم من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث على هامش مهرجان النغم الأصيل.
وحول الصفقة علّق سلطان بن طارق عبدالحكيم بأن السعر لا يعد عالياً نظراً للقيمة التاريخية لهذا العود الذي يعتبر من أثمن الآلات الموسيقية، نظراً لأنه من محتويات المتحف الخاص للفنان الراحل، وكثيراً ما ظهر في الشاشة وهو يعزف عليه.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2073 ] نشر منذ 4 ساعات
استغفر الله العظيم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمك الله واسكنك فسيح جناته يا عميد الفن
العميد المتقاعد طارق عبدالحكيم
يا ريم وادي ثقيف زمن الطرب الأصيل
زمن القلوب البيضاء زمن الطيبين التي لاتعرف معنى الحقد
ولا الكراهية والبغضاء والغل والحسد
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 286 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلابالله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 2 ساعتين
الملتقى جنات النعيم
ان شاء الله
الريان[ عدد التعليقات: 1420 ] نشر منذ 1 ساعة
احد يشتري فأس جدي كان يحطب به
ويقول مره ذبح فيه ذيب
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