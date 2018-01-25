بيع آلة عود بنصف مليون ريال في الرياض.. تعرف على صاحبها وقيمتها التاريخية

حمود العنزي (صدى):

أقيم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مزاد علني لبيع آلة عود الفنان الراحل طارق عبدالحكيم، حيث بيعت بمبلغ يعد الأعلى في تاريخ الفن السعودي.

وبيعت الاله بمبلغ نصف مليون ريال، تسلمها سلطان ابن الفنان الراحل طارق عبدالحكيم من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث على هامش مهرجان النغم الأصيل.

وحول الصفقة علّق سلطان بن طارق عبدالحكيم بأن السعر لا يعد عالياً نظراً للقيمة التاريخية لهذا العود الذي يعتبر من أثمن الآلات الموسيقية، نظراً لأنه من محتويات المتحف الخاص للفنان الراحل، وكثيراً ما ظهر في الشاشة وهو يعزف عليه.