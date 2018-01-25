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الحصيني للكشاتة: احتاطوا لأنفسكم من الأجواء الباردة المتوقعة الليلة

الحصيني للكشاتة: احتاطوا لأنفسكم من الأجواء الباردة المتوقعة الليلة
علي القحطاني (صدى):

أعلن عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، عن انخفاض درجة الحرارة، ليلة الجمعة، في الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية وأيضًا في المناطق المكشوفة بالشرقية.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” للكشاتة ورواد الاستراحات الليلة ليلة الجمعة الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية اكشتوا ” .

كما وجه أهالي الشرقية بارتداء ملابس شتوي متوسط، مضيفًا ” إحتاطوا لأنفسكم متوقع بإذن الله أجواء باردة ليلاً في الأماكن المكشوفة” .

ونصح ” الحصيني ” أهالي مكة بارتداء ملابس ربيعية، قائلًا لباقي المناطق: ” في حال ذهاب الغبار اكشتوا “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

للكشته شراع أو لحاف صوف اوبطانيه غاطين

[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات

ولا فيه برد ولا هم يحزنون
دائما انزل للبرمكشات ذابحني الحر
ههههههههههههههههههههههههههههههههه

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