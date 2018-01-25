الحصيني للكشاتة: احتاطوا لأنفسكم من الأجواء الباردة المتوقعة الليلة
أعلن عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، عن انخفاض درجة الحرارة، ليلة الجمعة، في الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية وأيضًا في المناطق المكشوفة بالشرقية.
وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” للكشاتة ورواد الاستراحات الليلة ليلة الجمعة الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية اكشتوا ” .
كما وجه أهالي الشرقية بارتداء ملابس شتوي متوسط، مضيفًا ” إحتاطوا لأنفسكم متوقع بإذن الله أجواء باردة ليلاً في الأماكن المكشوفة” .
ونصح ” الحصيني ” أهالي مكة بارتداء ملابس ربيعية، قائلًا لباقي المناطق: ” في حال ذهاب الغبار اكشتوا “.
محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
للكشته شراع أو لحاف صوف اوبطانيه غاطين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات
ولا فيه برد ولا هم يحزنون
دائما انزل للبرمكشات ذابحني الحر
ههههههههههههههههههههههههههههههههه