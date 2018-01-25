الحصيني للكشاتة: احتاطوا لأنفسكم من الأجواء الباردة المتوقعة الليلة

علي القحطاني (صدى):

أعلن عبد العزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ وعضو تسمية الحالات، عن انخفاض درجة الحرارة، ليلة الجمعة، في الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية وأيضًا في المناطق المكشوفة بالشرقية.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” للكشاتة ورواد الاستراحات الليلة ليلة الجمعة الرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية اكشتوا ” .

كما وجه أهالي الشرقية بارتداء ملابس شتوي متوسط، مضيفًا ” إحتاطوا لأنفسكم متوقع بإذن الله أجواء باردة ليلاً في الأماكن المكشوفة” .

ونصح ” الحصيني ” أهالي مكة بارتداء ملابس ربيعية، قائلًا لباقي المناطق: ” في حال ذهاب الغبار اكشتوا “.