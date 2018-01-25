بالفيديو.. دلع وغزل هيفاء وهبي لمحمد حماقي يثير ضجة بالانترنت

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي وهي تتغزل وتتقرب من الفنان محمد حماقي ما أثار ضجة بين المتابعين .

وقالت هيفاء في الفيديو تتحدث للجمهور بطريقة طريفة ” ليكو مين ” ، فقال حماقي ” المحظوظ أنا المحظوظ ومبسوط أني شوفتك ” .

وتابعت هيفاء ، أنا اللي محظوظه حماقي ، ما أثار ضجة بين المتابعين الذين انتقدوا تصرفات هيفاء ودلعها مع حماقي حيث قال أحدهم ” ليش أنا كمان مو محظوظ مثلو ” وقال آخر جدة تتدلع على حفيدها بقيتي عجوز ياهيفا ” .