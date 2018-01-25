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بالفيديو.. دلع وغزل هيفاء وهبي لمحمد حماقي يثير ضجة بالانترنت

بالفيديو.. دلع وغزل هيفاء وهبي لمحمد حماقي يثير ضجة بالانترنت
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي وهي تتغزل وتتقرب من الفنان محمد حماقي ما أثار ضجة بين المتابعين .

وقالت هيفاء في الفيديو تتحدث للجمهور بطريقة طريفة ” ليكو مين ” ، فقال حماقي ” المحظوظ أنا المحظوظ ومبسوط أني شوفتك ” .

وتابعت هيفاء ، أنا اللي محظوظه حماقي ، ما أثار ضجة بين المتابعين الذين انتقدوا تصرفات هيفاء ودلعها مع حماقي حيث قال أحدهم ” ليش أنا كمان مو محظوظ مثلو ” وقال آخر جدة تتدلع على حفيدها بقيتي عجوز ياهيفا ” .

#هيفاء_وهبي

A post shared by بيفور سكوب Ⓜ (@be4andafter_scop) on

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 3 ساعات

اذا كان هذا في العلن وامام الملايين فكيف بما يدور خلف الكواليس وبعيدا عن أنظار الكاميرا

[ عدد التعليقات: 2264 ] نشر منذ 3 ساعات

كله حماقي X حماقي= امحق

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