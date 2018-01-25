خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ رسالتين خطيتين لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تضمنت دعوة جلالته لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمهرجان السنوي لسباق الهجن اللذين سيقامان بمدينة الرياض في شهر فبراير المقبل.

وقام بتسليم الرسالتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، عيد بن محمد الثقفي خلال استقبال وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، له في مكتبه اليوم.