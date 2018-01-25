الذهب يسجل أعلى مستوياته في سنة ونصف

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها في سنة ونصف، مدعومة باستمرار تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وارتفع سعر المعدن الأسفر للتسليم الفوري إلى 1365.13 دولار للأوقية بنسبة 0.49%، ليتداول عند أعلى مستوياته منذ الخامس من أغسطس 2016، كما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل إلى 1369.7 دولار للأوقية بنسبة 0.61%.

وفي المقابل ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس إلى 17.69 دولار بنسبة 1.15%، بعدما لامس سعرها الفوري أمس أعلى مستوياتها في 4 أشهر عند 17.61 دولار.