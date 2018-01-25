وزير البيئة يشكر ولي العهد على زيارة محطات التحلية

حمود العنزي(صدى):

وجَّه الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لزيارته محطات التحلية.

وقال ” الفضلي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” شرُفنا في محطات التحلية بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمحطات التحلية، وبشكره للعاملين فيها على رفع الإنتاج إلى ٥ ملايين م٣ يوميا دون زيادة في التكاليف. زيارة سموه وسام نفخر به ويدفعنا لبذل المزيد لخدمة الوطن “.