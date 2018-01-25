وزير البيئة يشكر ولي العهد على زيارة محطات التحلية
وجَّه الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لزيارته محطات التحلية.
وقال ” الفضلي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” شرُفنا في محطات التحلية بزيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لمحطات التحلية، وبشكره للعاملين فيها على رفع الإنتاج إلى ٥ ملايين م٣ يوميا دون زيادة في التكاليف. زيارة سموه وسام نفخر به ويدفعنا لبذل المزيد لخدمة الوطن “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 3 ساعات
لبي صورتك ياسيدي ولي العهد المعظم حفظك الله ورعاك