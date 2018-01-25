مجلس جامعة نجران يوافق على ابتعاث وتعيين 140 عضوا بـ ” هيئة التدريس “

راشد آل شريه(صدى):

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الأولى للعام الجامعي الحالي التي عقدت أمس، برئاسة معالي مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي, على تعيين وابتعاث 140 عضو هيئة تدريس سعودي ومعيد ومحاضر.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة, الدكتور محمد بن سلطان العسيري, أن المجلس ناقش خلال الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، حيث وافق المجلس على تعيين 60 عضو هيئة تدريس سعودي على وظائف أستاذ مساعد ومحاضر ومعيد, ومدرسي لغة بالمستوى السادس، وابتعاث 80 معيداً ومحاضراً .

وأضاف العسيري، أن المجلس وافق على اعتماد نتائج الطلبة الخريجين للفصل الدراسي الأول من الجامعة للعام الجامعي 1439/1438هـ، إلى جانب قبول الأعداد المقترحة في برامج الماجستير والبكالوريوس للعام الدراسي 1440/1439هـ.