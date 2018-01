5 أفلام تتنافس على جوائز الأوسكار هذا العام

نورة الشهري (صدى):

تتنافس العديد من الأفلام السينمائية على جائزة الأوسكار كل عام، باعتبارها أهم الجوائز الفنية في العالم، التي يتم الاحتفال بها في شهر مارس أو فبراير، في صالة مسرح كوداك في مدينة لوس انجلوس الأمريكية.

ويعتبر هذا الحدث من الأحداث التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة الكثير من الشركات الكبرى التي تحاول استخدام ليلة الحفل لترويج منتجاتها من الملابس والزينة .

ورصدت ” صدى ” أهم 5 أفلام مرشحين بقوة لهذه الجائزة للعام الجاري :

” The Shape of Water ”

والذي ترشح ل 13 جائزة أوسكار، كما حصد الفيلم عددا من الجوائز من بينها جولدن جلوب لأفضل فيلم دراما، وجائزة أفضل مخرج، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي وتدور أحداث الفيلم في حكاية خيالية تجري أحداثها خلال حقبة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق.

الفيلم من بطولة سالي هوكينز ومايكل شانون وريتشارد جينكينز ودوج جونز وأوكتافيا سبنسر.

” darkest hour ”

والذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، ومرشح ل 5 جوائز أوسكار.

قصة الفيلم تدور فى إطار درامى حول الهجوم الذى شنه القائد البريطانى وينستون تشرتشل ضد جيش الزعيم النازى أدولف هتلر إبان الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية.

الفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم جارى أولدمان، رونالد بيك أب، ليلى جيمس، بين مينديلسون، كريستين سكوت توماس، ستيفن ديلان.

” get out ”

وهو مرشح ل 3 جوائز أوسكار ، وتدور قصته حول شاب أسود وحبيبته البيضاء، وتورط البطل في علاقة مع عائلة غريبة الأطوار، تتبع أسلوبًا غير مألوف في استعباد السود، بالاعتماد على بعض رؤى الخيال العلمي.

الفيلم بطولة ” ليل ريل هوري ” ، ومن إخراج ممثل وكاتب سيناريو كوميدي هو “ جوردان بيل ” .

” lady bird ”

وهو مرشح ل 4 جوائز، والفيلم تدور قصته حول كريستينا مكفرسون ” سيدة الطيور” من كبار طلاب المدرسة الثانوية، وهي شخصية تتوق دومًا للمغامرة، التطور، والفُرص التي يمكن اغتنامها، لكنها لا تجد شيئًا من هذا في المدرسة الثانوية الكاثوليكية.

كما نالت جريتا جيروج مخرجة الفيلم الأمريكي Lady bird، ترشيحات عديدة في فئة أفضل مخرج ضمن ترشيحات الأوسكار المقرر انطلاق دورته ال90 يوما الأحد 4 مارس.

” the post ”

وهو مرشح لجائزة واحدة، والفيلم مبني على أحداث حقيقية، جرت في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حول تسريب صحيفة ” واشنطن بوست ” ، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيسكون، لوثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، حول حرب فييتام.

الفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب.

” call me by your name ”

وهو مرشح لـ 3 جوائز، تدور أحداثه في عام 1983 في بلدة إيطالية صغيرة، عندما تستضيف أسرة المراهق ” إيليو ” قام بدوره ” تيموثي شالامايت ” ، شابًا أمريكيًا يدعى ” أوليفر ” قام بدوره ” أرمي هامر ” المهتم بالآثار، ليساعد والد إيليو البروفيسير في أبحاثه الأثرية أثناء الصيف، الأمر الذي يتكرر كل عام مع اختلاف الضيف وتجد فيه الأسرة مغامرة لطيفة، أسرة إيليو أسرة بسيطة مثقفة.