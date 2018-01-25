بالصور.. جولة تفتيشية على سوق الأسماك بالكعكية وإغلاق محلين

نايف السالم(صدى):

أعلن المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، عن تنفيذ جولة رقابية على سوق السمك المركزي بمنطثة الكعكية في مكة المكرمة، من قبل مراقبو البلدية.

وأوضح ” عراقي ” ، أن الجولة شملت محال بيع الأسماك والقلي والتقشير؛ للتطلاع على تجهيزاته والتأكد من مدى التزام مشغليه بتطبيق الاشتراطات الصحية، وكذلك فحص عدد من العينات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وأكد على ضرورة تكثيف الجهود خاصة في مجال الأعمال، الخاصة بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة، موضحاً ارتفاع نسبة الالتزام بالاشتراطات.

وأشار إلى الحملة أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين؛ نظراً لتدني مستوى النظافة وعرض وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة مع سوء نظافة أحد العمال.