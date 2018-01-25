” الحوثي ” تقصف منزل قيادي مؤتمري لأكثر من 3 ساعات متواصلة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، قصف مليشيات الحوثي الإرهابية المتمركزة في الوهبية، منزل القيادي المؤتمري ياسر العواضي والمنازل المجاورة بمحافظة البيضاء.

وأكدت المصادر أن الحوثيين استهدفوا المنازل التي يتواجد فيها الشيخ ياسر العواضي في النجد وامتد القصف إلى المنازل المجاورة والقرى في المديرية، حيث استمر لأكثر من 3 ساعات متواصلة.

وأوضحت أن بعد هذه الحركة التصعيدية من قوات الحوثي الإرهابية من المتوقع انفجار الوضع، حيث حشدت قبائل آل عواض مسلحيها.