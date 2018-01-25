وزير الطاقة الأمريكي لـ ” الفالح ” : النفط الصخري لن يكون عائقا للأسواق

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أن إنتاج النفط الصخري لن تكون عائقاً لأسواق النفط؛ نظراً لأن الإنتاج الجديد سيتسوعبه طلب عالمي يتزايد باستمرار.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس خالد الفالح وزير الطاقة، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، على هامس منتدى دافوس بسويسرا.

وأوضح ” بيري ” ، أن الإصلاحات الجارية حول العالم في المملكة و المكسيك و الهند، من الممكن أن تحفز الاستهلاك.

من جانبه، أشار ” الفالح ” ، إلى أن إنتاج النفط في المكسيك وفنزويلا يتراجع، متوقعاً أن يقفز الطلب العالمي على الخام خلال الأعوام الخمسة والعشرين القادمة ليصل إلى 120 مليون برميل يومياً.