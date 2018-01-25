بالصور.. مدير عام فرع وزارة العمل بتبوك يدشّن مبادرة ” العمل الحر ” بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

دشّن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك محمد بن عبدالله الحربي أمس مبادرة “وثيقة العمل الحر” إحدى مبادرات وزارة العمل, من خلال إقامة معرض تعريفي بمركز الحكير التجاري بمدينة تبوك, يتناول التعريف بالعمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمه من خلال هذه المبادرة، بالإضافة إلى المزايا التي يحصل عليها المستفيد, وتوضيح آلية التسجيل من خلال موقع الوزارة, وإتاحة الفرصة للراغبين من الجمهور بإصدار وثيقة العمل للحصول عليها بعد التسجيل.

وأوضح الحربي أن وثيقة العمل الحر تمكن أي شخص راغب في مزاولة أياً من الـ 78 مهنة التي حددتها الوزارة من استصدار هذه الوثيقة وذلك عبر موقع الوزارة المحدد, مشيراً إلى أن هذه البادرة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحويل بعض الأنشطة الاقتصادية من اقتصاد غير منظم إلى اقتصاد منظم, مشيراً إلى أن المعرض سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام, لينتقل بعدها إلى جامعة تبوك وجامعة الأمير فهد بن سلطان ومن ثم إلى الكلية التقنية والمكان مول.

وأضاف: أنه بإمكان أي مواطن أو مواطنه الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر الذي سيمكنهم من الاشتراك اختياريا بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عنهم لمدة سنتين, داعياً الحربي في الختام أبناء وفتيات المنطقة ورواد ورائدات الأعمال إلى المسارعة بالاستفادة من هذه البادرة التي تمكنهم من العمل في بيئة تنظيمية, وداعمة لأعمالهم.