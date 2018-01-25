نصائح لمرضى السكري لعدم الإصابة بمشاكل في القلب
أكدت الدراسات أن نسبة 75% من مرضى السكري، يمكن أن يصابوا بأمراض القلب في مرحلة متقدمة.
وأفادت الدراسات، بان هناك طرقاً عدة لمرضى السكري للحفاظ على قلوبهم، ومنها: ضبط نسبة السكر بالدم، وإنقاص الوزن بنسبة تتراوح بين 7 و10 بالمائة، وكذلك إتباع إجراءات للوقاية ضد ارتفاع ضغط الدم، مراقبة الكولسترول، و الإقلاع عن التدخين.
وبشكل عام، عليك مراقبة صحتك من خلال قياس الضغط وإجراء الفحوصات الدورية للكولسترول والسكري، مع ممارسة النشاط البدني والمشي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3366 ] نشر منذ 2 ساعتين
آه يا قليبي آهـ من الآهات