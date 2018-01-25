مدني الباحة: سحب رعدية ممطرة وعلى الجميع توخي الحيطة والحذر

محمد بن شقيه (صدى):

تلقى مركز العمليات بمديرية الدفاع المدني بالباحة، تنبيهاً من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم، يفيد بتكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تشمل مدينة الباحة ومحافظاتها ومراكزها، حيث يستمر التنبيه إلى الساعة 8 من مساء اليوم.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة، مؤكداً أن منسوبي الدفاع المدني في خدمة الجميع على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.

كما دعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة في ظل ما تشهده مدينة الباحة من الضباب والتقلبات الجوية.