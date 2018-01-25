” النصر ” يوقع عقود احترافية مع 4 لاعبين

ماجد محمد(صدى):

وقَّع رئيس نادي النصر ” سلمان بن فهد المالك ” عقودًا احترافية مع 4 من نجومه الكبار وهم: ” عبدالإله العمري، راكان الشملان، صالح الوحيمد، محمد الشهراني ” لمدة 4 سنوات، باستثناء اللاعب عبدالإله العمري والذي جدد لمدة 3 سنوات ونصف.

كما أكد ” رئيس النادي ” في تغريدة له على الحساب الرسمي ” تويتر “، أن هؤلاء اللاعبين مكسب كبير للنادي، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة جاءت حرصًا من إدارة النادي علي المواهب الشابة التي أبدت حضورًا مميزًا مع فرق النادي، ومنتخبات المملكة السنية، ليكونوا قاعدة داعمة للفريق الأول في المستقبل.