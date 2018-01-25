أمانة نجران تكثف حملاتها لتحسين مستوى الإصحاح البيئي

راشد آل شريه(صدى):

تكثف أمانة منطقة نجران, ممثلة في وكالة الخدمات, أعمال الإصحاح البيئي اليومية من خلال عمليات الرش لمكافحة الحشرات، وذلك في إطار توجهات أمانة المنطقة الرامية لتحسين مستوى الإصحاح البيئي والارتقاء بالخدمات, وإيجاد أفضل الحلول لتلافي أضرار الحشرات بطرق علمية مدروسة.

وحذرت أمانة منطقة نجران المواطنين والمقيمين من رش المبيدات الحشرية في الأماكن المغلقة لتجنب حالات الاختناقات التي قد تنتج عن استنشاق المبيدات والاكتفاء بالمصائد الكهربائية ذات الجودة العالية للقضاء على الحشرات، داعية الجميع إلى التعاون وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال رقم الطواري 940.