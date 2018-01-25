الأمم المتحدة ترصد 5 حالات إعدام ” وحشية ” لعناصر إرهابية بليبيا

طرابلس(صدى):

رصدت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، خمس حالات إعدام وحشية دون محاكمة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، ارتكبها أو أمر بها قائد القوات الخاصة محمود الورفلي، المطلوب محاكمته دولياً بتهمة تنفيذ عمليات القتل المشابهة.

وأكدت البعثة أن الورفلي، قام بتصفية 10 أسرى من داعش رمياً بالرصاص، أمام مسجد بيعة الرضوان، وظهرت صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعدمهم مقيدين ومعصوبي العينين ويرتدون ملابس زرقاء.

وكان قد انتشرت صوراً اخرى للورفلي وهو يقوم بتصفية عناصر إرهابية رمياً بالرصاص، في تحد واضح لقرار محكمة الجنايات الدولية التي طالبت بتوقيفه.