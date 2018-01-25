برلمانيون أوروبيون: تركيا تنشر الإرهاب في عفرين

واشنطن(صدى):

أكد بعض البرلمانيين الأروبيين، أن العملية التركية على منطقة ” عفرين ” شمال سوريا تمثل خروجاً عن القانون الدولي، مطالبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم تجاه تركيا.

وأعلن البرلمانيون، ان ما تقوم به تركيا ليس محاربة للإرهابي بينما نشر له في هذه المنطقة؛ نظراً لكونها تستهدف المدنيين والنى التحتي، واصفين موقف الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالضعيف وغير الكافي.

وأشار البرلمنيون، إلى أن تركيا تسعى إلى تأجيج الوضع وتصعيد العنف، من خلال عبر زج عناصر تنظيم القاعدة ضمن قواتها في تركيا، مطالبين المؤسسات الاوروبية بتجميد مفاوضات الشراكة فوراً مع تركيا.

وطالب اليسار الأوروبي الموحد، بإجراء نقاش خاص حول العملية العسكرية التركية فى عفرين خلال جلسة البرلمان القادمة في ستراسبورج.