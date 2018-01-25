بالفيديو.. لحظة هروب عجل من سيارة
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هروب عجل ضخم من أعلى سيارة أثناء نقله بأحد مناطق القاهرة.
واستطاع العجل القفز من أعلى السيارة والإفلات من قيده بها، لينطلق هاربا ويندفع في أثره عدد من المارة محاولين اللحاق به وسط ضحكات ساخرة لبعض المتابعين للموقف.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2699 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههه العجل هرب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2264 ] نشر منذ 3 ساعات
وين يهرب جايبينه جايبينه
رااايق[ عدد التعليقات: 3534 ] نشر منذ 3 ساعات
العجل شال عليه * ويا روح ما بعدك روح * هههههههههههه