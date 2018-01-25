خطة رباعية للقبض على متحرشي ” درة العروس “

نايف السالم(صدى):

قامت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة بعمل خطة من أربعة محاور لملاحقة وضبط المتهمين في قضية في ” درة العروس ” في محافظة جدة.

وقالت مصادر أمنية، أن الأجهزة استطاعت الامساك بالمتهمين وهم 6 أشخاص سعوديين وآخر سوري الجنسية، وذلك بعد التحقيق مع إدارة المنتجع وعدد من الأشخاص ومصوّر مقطع فيديو لهم أثناء قيامهم بالمخالفات.

ويذكر أن الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية بشكل كبير. بينما وجهت الأجهزة الأمنية عدة اتهامات للمضبوطين وهي الجمهر وإثارة الفوضى والقيام بممارسات لا أخلاقية، وجاري التحقيق معهم إلى حين إحالتهم للنيابة العامة.