” تعليم مكة ” يفوض قادة المدارس بتأخير وقت الاصطفاف الصباحي

نايف السالم(صدى):

أعلن محمد الحارثي، المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بأنه قام بتفويض قادة المدارس بالصلاحيات الكاملة، لتأخير وقت الاصطفاف الصباحي بما لا يتجاوز 15 دقيقة، ؛ بحيث يبدأ الطابور في تمام السابعة والربع صباحاً، مع ضرورة التنسيق بين المدارس المشتركة ” الصباحية – المسائية ” .

وأوضح ” الحارثي ” على أنه سيبدأ تنفيذ هذا القرار بدءً من يوم الأحد الموافق 11/5/ 1439 هـ ، ويستمر التعديل في وقت الدوام حتى تاريخ 13/ 6/ ١٣٤٩هـ ، ويعود العمل بالتوقيت الموحد في التعميم السابق والمعمول به.

يُذكر أن هذا القرار جاء نزولًا على رغبة عدد من أولياء الأمور، الذين طالبوا بتعديله؛ نظراً لخروج الطلاب من منازلهم قبل شروق الشمس ومراعاة لظروفهم، كما جاء في نطاق تعميم لجميع مدارس مكة الحكومية والأهلية ورياض الأطفال داخل مكة وخارجها.