إعفاء قائدة مدرسة أهلية بالرياض لضعف تطبيقها إجراءات الانضباط
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد الوهيبي، قرارً بإعفاء قائدة مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقها وتفعيلها إجراءات الانضباط المدرسي.
وقالت إدارة تعليم الرياض في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” مُدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ. حمد الوهيبي يُصدر قرارا بإعفاء قائدة مدرسة أهلية لضعف تطبيقها وتفعيلها إجراءات الانضباط المدرسي؛ وتوجيه تنبيه لمالكة المدارس بذلك . بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي عملا بالتعميم ٣٠٧٢٤ والتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ؛ وفق الصلاحيات الممنوحة لها “.
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