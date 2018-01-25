إعفاء قائدة مدرسة أهلية بالرياض لضعف تطبيقها إجراءات الانضباط

حمود العنزي (صدى):

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد الوهيبي، قرارً بإعفاء قائدة مدرسة أهلية؛ لضعف تطبيقها وتفعيلها إجراءات الانضباط المدرسي.

وقالت إدارة تعليم الرياض في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” مُدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ. حمد الوهيبي يُصدر قرارا بإعفاء قائدة مدرسة أهلية لضعف تطبيقها وتفعيلها إجراءات الانضباط المدرسي؛ وتوجيه تنبيه لمالكة المدارس بذلك . بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي عملا بالتعميم ٣٠٧٢٤ والتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥هـ؛ وفق الصلاحيات الممنوحة لها “.