” أبل ” تعلن عن تحديثات جديدة لمعالجة بطىء الأداء

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة ” أبل ” أمس الاربعاء، أن هناك بعض التحديثات ستقوم بها على أجهزة آيفون وآيباد، لحلول الربيع المقبل، وأن هذه التحديثات ستتيح للمستخدمين وقف تشغيل خاصية تبطئ أجهزة آيفون، عندما توشك البطاريات على النفاذ.

وأوضحت ” أبل ” أن النسخة التجريبية من نظام التشغيل ” أي. أو. أس. 3. 11 ” ، ستشمل خصائص جديدة، تُظهر مدي كفاءة البطارية، كما تُقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى الصيانة.

يُذكر أن ” أبل ” قد أكدن خلال ديسمبر الماضي، أن برمجيات في أجهزة آيفون 6 وآيفون 6 إس وآيفون ” إس. إي ” ، معنية بالتعامل مع مخاطر تقادم البطاريات، التي تُبطي أدارة الهاتف.