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بالصور.. الصين تنجح في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك

بالصور.. الصين تنجح في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك
بكين(صدى):

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، نجاحها في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك في العالم، بواسطة خلايا جسدية، من خلال طريقة النعجة دوللي.

وأوضحت السلطات الصينية، أن النجاح يجعل تطبيق البحوث على القرود المتطابقة جينياً للاستفادة منها في بحوث الأمراض البشرية، أمراً ممكناً.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7444 ] نشر منذ 39 دقيقة

يستنسخون قــــــــــرد .؟. لــــــــيه .؟. هُــــــــم قاصــــــــــرين قـــــــرود .🐒🐵🐒😊😄.

[ عدد التعليقات: 3527 ] نشر منذ 34 دقيقة

فصيلة المكاك ** يحليهم ** هههههههههههه

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