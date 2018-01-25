بالصور.. الصين تنجح في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك

بكين(صدى):

أعلنت الصين، أمس الأربعاء، نجاحها في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك في العالم، بواسطة خلايا جسدية، من خلال طريقة النعجة دوللي.

وأوضحت السلطات الصينية، أن النجاح يجعل تطبيق البحوث على القرود المتطابقة جينياً للاستفادة منها في بحوث الأمراض البشرية، أمراً ممكناً.