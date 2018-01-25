انخفاض نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

واصلت صحة تبوك مشاريعها التطويرية في عدد من مستشفيات محافظات المنطقة الأمر الذي انعكس إيجاباً في تخفيض نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية في تبوك خلال العام الماضي 1438هـ, كإجراء العمليات الجراحية بالمنظار التي كانت سابقاً يتم تحويلها إلى مستشفيات منطقة تبوك.

وأظهرت الإحصاءات في مستشفى أملج انخفاض نسبة مرضى المسالك البولية المحولين من 70% في عام 1437هـ إلى 30% في عام 1438هـ, كما أنخفض عدد مرضى الصدرية المحولين من 79% في عام 1437هـ إلى 31% في عام 1438هـ, بالإضافة إلى التخصصات الطبية الأخرى. وكذلك الحال في مستشفى تيماء الذي أظهرت فيه الاحصاءات انخفاض نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية في تبوك بنسبة تتراوح من 10-40% في عدد من التخصصات الطبية كالعظام والباطنة والمخ والأعصاب.