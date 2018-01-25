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العيسى: بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي

العيسى: بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي
علي القحطاني (صدى):

أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن بدء الوزارة في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي، في 150 مدرسة إضافية.

وقال ” العيسى ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى لبرنامج التحول نحو التعليم الرقمي (بوابة المستقبل) في ١٥٠ مدرسة في الفصل الأول، بدأت وزارة التعليم في تطبيق المرحلة الثانية في ١٥٠ مدرسة إضافية في ٦ إدارات تعليم، وسيتوسع البرنامج في العام القادم ب ١٥٠٠ مدرسة بإذن الله “.

 


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