العيسى: بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي
أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن بدء الوزارة في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي، في 150 مدرسة إضافية.
وقال ” العيسى ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى لبرنامج التحول نحو التعليم الرقمي (بوابة المستقبل) في ١٥٠ مدرسة في الفصل الأول، بدأت وزارة التعليم في تطبيق المرحلة الثانية في ١٥٠ مدرسة إضافية في ٦ إدارات تعليم، وسيتوسع البرنامج في العام القادم ب ١٥٠٠ مدرسة بإذن الله “.
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