العيسى: بدء تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي

علي القحطاني (صدى):

أعلن الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، عن بدء الوزارة في تطبيق المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التعليم الرقمي، في 150 مدرسة إضافية.

وقال ” العيسى ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى لبرنامج التحول نحو التعليم الرقمي (بوابة المستقبل) في ١٥٠ مدرسة في الفصل الأول، بدأت وزارة التعليم في تطبيق المرحلة الثانية في ١٥٠ مدرسة إضافية في ٦ إدارات تعليم، وسيتوسع البرنامج في العام القادم ب ١٥٠٠ مدرسة بإذن الله “.