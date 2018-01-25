بالفيديو.. إعلامي كويتي يكشف خضوعه لعمليات بوتكس وتجميل للبشرة

خالد الظفيري(صدى):

كشف الإعلامي الكويتي محمد النجادة ، عن خضوعه لعمليات بوتكس وتجميل للبشرة خلال حلوله ضيفا بأحد البرامج ، ما أثار ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال مقدم البرنامج لمحمد النجادة ” لما ادخل انستجرامك كأنه خاص بفاشونيستا كله عمليات تجميل وتكبير فك وكريمات للبشرة ” ، ورد محمد قائلاً ” الشباب اللي ما يهتمون بنفسهم هذا شئ راجع لهم .. انا سويت رتوش مو عملية تجميل .. انا سويت بوتكس وتكبير فك وتضييق مسام .. أنا أحب الأهتمام ببشرتي “.