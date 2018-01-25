أكثر من 7 آلاف مراجع لقسم الأسنان بمستشفى الملك فيصل بمكة

نايف السالم(صدى):

قدم قسم الأسنان بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خدماته لـ 7381 مراجعاً من مختلف الأعمار في 2017م عبر عيادة جراحة الفم والوجه والفكين، وعيادة إصلاح الأسنان، وعيادة صحة الفم والأسنان وأمراض اللثة وزراعة الأسنان، وعيادة طب الأسنان الأولية والطوارئ، وعيادة علاج جذور وعصب الأسنان، حيث كانت بعض الحالات متقدمة ولمرضى يعانون من الأمراض المزمنة.

وأوضحت صحة مكة المكرمة أنه تم إجراء عمليات جراحية لاستئصال وقطع الذروة في حالات التهاب العصب المزمن بالتعاون مع استشاريين في نفس التخصص والتخصصات الأخرى وأطباء الزمالة حيث تم استخدام بلازما الصفائح الدموية والصفائح الدموية الغنية بالفيبرين واستخدام الطعم العظمي والأغشية الخارجية باستخدام الميكروسكوب الجراحي حيث ثبت علمياً أن استخدام هذه التقنيات المتقدمة يساعد في دقة العملية ونسبة نجاحها بدرجه عالية.