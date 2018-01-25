بالصور.. القبض على مقيم يروج سمومه عبر التواصل الاجتماعي بالطائف
تمكنت مكافحة المخدرات في الطائف، اليوم الخميس، من القبض على مقُيم يروج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر ” ، صورًا بعد القبض على المقيم، معلقه ” مكافحة المخدرات بالطائف تتمكن على القبض على مُقيم يقوم بترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7444 ] نشر منذ 24 دقيقة
قــــــــــــــــواكــــــــــم الله .👍🏼. مـاله إلا ألأملــــــــح .⚔⚔⚔😡.