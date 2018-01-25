بالصور.. القبض على مقيم يروج سمومه عبر التواصل الاجتماعي بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات في الطائف، اليوم الخميس، من القبض على مقُيم يروج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر ” ، صورًا بعد القبض على المقيم، معلقه ” مكافحة المخدرات بالطائف تتمكن على القبض على مُقيم يقوم بترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.