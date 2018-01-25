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  • نشر : منذ 45 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. القبض على مقيم يروج سمومه عبر التواصل الاجتماعي بالطائف

بالصور.. القبض على مقيم يروج سمومه عبر التواصل الاجتماعي بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت مكافحة المخدرات في الطائف، اليوم الخميس، من القبض على مقُيم يروج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على ” تويتر ” ، صورًا بعد القبض على المقيم، معلقه ” مكافحة المخدرات بالطائف تتمكن على القبض على مُقيم يقوم بترويج سمومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7444 ] نشر منذ 24 دقيقة

قــــــــــــــــواكــــــــــم الله .👍🏼. مـاله إلا ألأملــــــــح .⚔⚔⚔😡.

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