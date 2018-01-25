%72 نسبة التغطية لفواتير المياه في عام 2017

حمود العنزي(صدى):

أوضح المهندس محمد الموكلي، الرئيس التنفيذي لشركات المياه الوطنية، أن نسبة التغطية للفواتير لعام 2017، وصلت لـ 72 % حيث تم تصدير 7 ملايين فاتورة، كما مثلت نسبة الشكاوي منها 2.5 % بواقع 175 ألف شكوي، معتبرًا أن نسبة الشكاوي في تراجع، مقارنة بعام 2016.

وأعلن ” الموكلي ” أن قيمة الفواتير الشهرية لـ 90 % من عملاء الشركة تبدأ من 500 ريال وما دونها، بينما 6% من المسجلين تبلغ فواتيرهم دون الألف ريال، و4% فوق الألف ريال، وتصل إلى 30 ألف وما أكثر، مُضيفًا : ” الشركة لا تفرح بارتفاع فاتورة المياه على المواطن، بل ترغب في خفض قيمتها ” .

كما لفت ” الموكلي ” الانتباه إلى أن جميع الشرائح من المستهلكين بمقدورهم تخفيض قيمة فواتيرهم، من خلال الترشيد في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الشركة صممت نموذج فواتير جديد يعرف المواطن على استهلاكه الشهري، دون دمج المديونيات السابقة في الاستهلاك الشهري، لكي لا تختلط عليه المبالغ.