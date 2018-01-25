الدولار يواصل تراجعه في ظل ترقب قرار المركزي الأوروبي

واشنطن(صدى):

استمرت العملة الأمريكية، اليوم الخميس، في تراجعها، بعدما سجلت خلال تعاملات أمس أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، في ظل ترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الصادرة اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.38% إلى 88.91، وفي المقابل ارتفع اليورو بنسبة 0.31% إلى 1.2446 مقابل الدولار، مسجلًا أعلى مستوياته في 3 سنوات.

وصعد الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.4302 أمام الدولار، لبتداول أعلى مستوى 1.43 دولار للمرة الأولى منذ التصويت على البريكست.

وكانت تصريحات وزير الخزانة الأمريكي ” ستيفن منوشين ” ، أمس، دفعت مؤشر الدولار لأدنى مستوياته منذ ديسمبر الأول 2014.