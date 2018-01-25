تحكيم المغاتير لمزايين الإبل تستعرض اليوم 11 منقية في فئة جْمل 100 مجاهيم

عادل الحربي(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 11 منقية في فئة جْمل 100 مجاهيم.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 مجاهيم هم: حمد عوضة علي المري، زريب عشيران مغثي الدوسري، شويمي ظافر عجب المصارير، ظافر مناحي مغثي الدوسري، عبد الله سلطان عيد البعير، علي عبيد صالح المري، عوض سالم عوض المنهالي، فرحان محمد نادر الدوسري، ماهر منصور عبد الله المرزوقي، منيف سعد منيف الرسام، هويشل عماش عجيان الدوسري.

وستدخل مساء اليوم الإبل جْمل 100 صْفر، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.