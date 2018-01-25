” تنسيق المشاريع بالجوف ” تناقش حل مشاكل المرور ومعالجة الصرف الصحي

علي العنزي(صدى):

ناقشت لجنة تنسيق المشاريع بأمانة منطقة الجوف، أمس الأربعاء، الموضوعات الخاصة بأعمال الشركة السعودية للكهرباء، وضرورة إيصال الخدمة للمواطنين ومعالجة كل المعوقات.

جاء ذلك في اجتماعها برئاسة أمين المنطقة، المهندس عجب بن عبدالله القحطاني، حيث تم بحث تحقيق المعايير المطلوبة للسلامة المرورية، بالإضافة إلى استعراض حجم الحوادث المرورية التي تقع على الطرق الداخلية والخارجية في مناطق المملكة.

وبحثت اللجنة الأدوار الإجرائية والوقائية والضبطية المعمول بها للحد من الحوادث، ووضع الحلول العاجلة لخفض نِسَب الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، وإيجاد الحلول الهندسية مع أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للدراسات في المواقع الحرجة ” النقاط السوداء ” والتي تكثر فيها الحوادث المرورية.

وأوصت اللجنة بعدم توسعة محطات المعالجة الحالية، والبحث عن مواقع بديلة بعيدة عن التجمعات السكانية، و تكثيف الرش للبحيرة من قِبَل إدارة الزراعة والمياه والأمانة، في إطار حل مشكلة الصرف الصحي.

واستعرضت اللجنة، الاحتياجات من المشاريع والخطط المستقبلية، والعوائق التي تؤخر تنفيذ المشاريع؛ لتذليلها، و تراخيص تمديد الخدمات الخاصة بمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى وضع الأراضي المخصصة بالوزرة ووجود تعديات على بعض هذه المواقع، وحاجتها لمنع رمي المخلفات بها.