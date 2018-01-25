بالفيديو.. روان حسين توجه نصيحة للشباب في تعاملهم مع البنات

نورة الشهري(صدى):

وجهت الفاشونيستا الكويتية والكاتبة روان بن حسين، نصيحة ساخرة للشباب الذين يتحدثون مع البنات خلال مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام .

وقالت روان في الفيديو ” في وايد شباب لما ييجي يتكلم مع بنت يقول في عيونك حزن واضح انك تحبين وانكسرتي .. ياشباب في شئ أسمه آب دايت غيروا أسلوبكم ” .

وتابعت روان، ” لا والأكثر من هيك ياللي يحطون نفس الساعة بأكثر من انستجرام ونفس السيارة .. طب غير السيارة .. والله ملينا نحن البنات ” .