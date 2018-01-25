بالفيديو.. روان حسين توجه نصيحة للشباب في تعاملهم مع البنات
وجهت الفاشونيستا الكويتية والكاتبة روان بن حسين، نصيحة ساخرة للشباب الذين يتحدثون مع البنات خلال مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام .
وقالت روان في الفيديو ” في وايد شباب لما ييجي يتكلم مع بنت يقول في عيونك حزن واضح انك تحبين وانكسرتي .. ياشباب في شئ أسمه آب دايت غيروا أسلوبكم ” .
وتابعت روان، ” لا والأكثر من هيك ياللي يحطون نفس الساعة بأكثر من انستجرام ونفس السيارة .. طب غير السيارة .. والله ملينا نحن البنات ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7444 ] نشر منذ 47 دقيقة
أقـول يا فاشونيستا لا تتـفَنـشنـين عـــلانا لا إنفَـنشِـك تَفـنيـش ما بَعـــدوه رجـــعَه .😡.
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أجَـــل تِقولين .. والأكثر من ..هيك ..؟.. طــــيب وش رايـك في هـاك🌶 وهـــيك 🌶.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ 44 دقيقة
الملل مشكله كبيره—لابد من حل للملل –لازم يصورون معرض السيارات ومعرض الساعات –ياصبر—-
رااايق[ عدد التعليقات: 3527 ] نشر منذ 44 دقيقة
كلامك ياروان يا بنت حسين * يدل على أنك وحدة مغازلجيه وقليلة أدب **
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زوجوهااااا * وكسبوا فيها الأجر ** ههههههههههه