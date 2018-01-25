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  3. بالفيديو.. روان حسين توجه نصيحة للشباب في تعاملهم مع البنات

بالفيديو.. روان حسين توجه نصيحة للشباب في تعاملهم مع البنات

بالفيديو.. روان حسين توجه نصيحة للشباب في تعاملهم مع البنات
نورة الشهري(صدى):

وجهت الفاشونيستا الكويتية والكاتبة روان بن حسين، نصيحة ساخرة للشباب الذين يتحدثون مع البنات خلال مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام .

وقالت روان في الفيديو ” في وايد شباب لما ييجي يتكلم مع بنت يقول في عيونك حزن واضح انك تحبين وانكسرتي .. ياشباب في شئ أسمه آب دايت غيروا أسلوبكم ” .

وتابعت روان، ” لا والأكثر من هيك ياللي يحطون نفس الساعة بأكثر من انستجرام ونفس السيارة .. طب غير السيارة .. والله ملينا نحن البنات ” .

، يارب أضحك يارب أضحك 👐👐 ،

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7444 ] نشر منذ 47 دقيقة

أقـول يا فاشونيستا لا تتـفَنـشنـين عـــلانا لا إنفَـنشِـك تَفـنيـش ما بَعـــدوه رجـــعَه .😡.
.
أجَـــل تِقولين .. والأكثر من ..هيك ..؟.. طــــيب وش رايـك في هـاك🌶 وهـــيك 🌶.

[ عدد التعليقات: 2257 ] نشر منذ 44 دقيقة

الملل مشكله كبيره—لابد من حل للملل –لازم يصورون معرض السيارات ومعرض الساعات –ياصبر—-

[ عدد التعليقات: 3527 ] نشر منذ 44 دقيقة

كلامك ياروان يا بنت حسين * يدل على أنك وحدة مغازلجيه وقليلة أدب **
*
زوجوهااااا * وكسبوا فيها الأجر ** ههههههههههه

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