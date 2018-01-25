شركة وطنية كبرى توفر فرص عمل للشباب بـ4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة وطنية كبرى إعلان عن توفر فرص عمل لديها للشباب، وذلك في أكثر من مدينة بالمملكة، مثل المدينة المنورة وجدة والباحة وجازان، ويشترط علي من يتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل علي شهادة الماجستير، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي.

كما توفرالشركة لموظفيها، بيئة عمل محفزة و تأمين طبي وراتب شهري يبدأ من 8000 ريال، موضحه أن الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

محرر صفحي ومدقق لغوي

أخصائي تواصل اجتماعي

مصمم جرافيك

مترجم

وأضافت الشركة أنه علي من يرغب للتقدم إرسال السيرة الذاتية على:

جدة: [email protected]

المدينة المنورة: [email protected]

جازان: [email protected]

الباحة: [email protected]