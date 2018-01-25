اقتراب انتهاء أزمة الاتحاد بعد الموافقة على تخفيض الحقوق المالية

ماجد محمد(صدى):

أكد رئيس نادي الاتحاد، حمد الصنيع، أن الإدارة أقنعت عدد كبير من المطالبين بحقوقهم المالية، بتخفيض المطالبات إلى 11 مليون ريال، وذلك في المقترح الذي قدمه إلى نادي هجر.

إلى أنها ستقوم بتحويل الدفعة الأولى من الجدولة المقترحة بقيمة مليوني ريال، خلال الأيام المقبلة.

وأشار ” الصنيع ” ، إلى أن الإدارة ستقوم بتحويل الدفعة الأولى من الجدولة المقترحة بقيمة مليوني ريال، خلال الأيام المقبلة، وسيتم تحويل كل شهر مليون ريال ولمدة تسعة أشهر.

وأكد على مواصلة العمل على إقناع بقية أصحاب القضايا والتفاوض معهم على تسليمهم المبالغ على أن يتم سحب شكواهم.

وينتظر أن يصل رئيس نادي هجر حمد العريفي، مطلع الأسبوع المقبل، للتوقيع على الاتفاقية .