تراحم جازان تسهم في إطلاق 8 من نزلاء الحقوق الخاصة

تركي السالم(صدى):

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان جهودها في تفريج كربات عدد من نزلاء الحقوق الخاصة، حيث نجحت اللجنة في احتواء معاناة ثلاثة مواطنين موقوفين بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.

وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعله أنه تم رصد هذه الحالات من واقع المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بسجون المنطقة وبعد التأكد من إعسارهم بادرت اللجنة بتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة 116 ألف ريال, وبذلك يرتفع عدد المفرج عنهم خلال أسبوعين إلى ثمانية نزلاء بمبلغ إجمالي 337 ألف ريال.