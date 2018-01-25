” إيمان عبد الشكور ” : مشاركتي بمنتدى ” دافوس ” تجربة رائعة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت رائدة الأعمال إيمان عبد الشكور، أنها فخورة بمشاركتها في المنتدي العالمي الاقتصادي ” دافوس ” ، كممثلة للمجتمع السعودي، ضمن القادة الشباب، خاصة في ظل الاهتمام بفكر ورؤية الجيل الجديد.

واعتبرت أن مشاركتها في هذا المنتدى تجربة رائعة، حيث أتاح لها فرصة المقابلة وجهًا لوجه مع الملوك رؤساء الدول، ومؤسسي كبار الشركات، مضيفة أنها شاركت في جلستين، الأولى عن ” المايكروسوفت ” والثانية عن ” دور المرأة في العالم “.

يُذكر أن رائدة الأعمال، إيمان عبد الشكور، قد تم دعوتها لهذا الحدث الاقتصادي، والذي يعد كمنصة اقتصادية عالمية، بوصفها رائدة أعمال في مجال تقنية المعلومات، وباحثة شغوفة بعمل المخ والاعصاب، بالإضافة إلى أنها سيدة أعمال ناجحة.