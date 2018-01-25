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” هيئة التقويم ” تشارك في منتدى التعليم العالمي بلندن

” هيئة التقويم ” تشارك في منتدى التعليم العالمي بلندن
عادل الحربي (صدى):

زار رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي، عدة مدارس وأكاديميات في بريطانيا خلال مشاركته في منتدى التعليم العالمي الذي تستضيفه العاصمة لندن.

كما التقى ” السبتي ” بعدد من المسؤولين في الجهات التعلمية والتدريبية في دول متعددة، وذلك بغرض الاطلاع على المزيد من التجارب بما يعود بالنفع على جودة وتطوير التعليم بالمملكة؛ لتحقيق رؤيتها 2030.

ويختتم ” السبتي ” مشاركة وفد الهيئة بزيارة لأكاديمية الملك فهد في لندن، لمعرفة برامجها التعليمية وطرق التدريس بها للانتفاع منها في تطوير التعليم.

 


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