” هيئة التقويم ” تشارك في منتدى التعليم العالمي بلندن
زار رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي، عدة مدارس وأكاديميات في بريطانيا خلال مشاركته في منتدى التعليم العالمي الذي تستضيفه العاصمة لندن.
كما التقى ” السبتي ” بعدد من المسؤولين في الجهات التعلمية والتدريبية في دول متعددة، وذلك بغرض الاطلاع على المزيد من التجارب بما يعود بالنفع على جودة وتطوير التعليم بالمملكة؛ لتحقيق رؤيتها 2030.
ويختتم ” السبتي ” مشاركة وفد الهيئة بزيارة لأكاديمية الملك فهد في لندن، لمعرفة برامجها التعليمية وطرق التدريس بها للانتفاع منها في تطوير التعليم.
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