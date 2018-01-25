المالكي يكشف عقوبة مصور ضحايا الحادث المروري

حمود العنزي(صدى):

كشف المستشار القانوني، أحمد جنعان المالكي، عن عقوبة الشخص الذي تعمد تصوير ضحايا حادث مروري، ونشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في موجة غضبة شديدة بين المواطنين الذين طالبوا بمحاكمته.

وأشار ” المالكي ” ، إلى أن عقوبة هذا الشخص هي السجن لمدة عام، أو غرامة مالية لا تزيد عن نصف مليون ريال، أو بكلا العقوبتين إذا أقيمت دعوى ضده، مستنداً إلى المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكد المالكي، أن ما فعله هذا الشخص يعد اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، مضيفاً أن الأمر يزداد سوءاً بتصوير المصابين في الحوادث أو جثث الموتى ونشرها على الشبكة العنكبوتية.

كما شدد على أن القانون يحمي حقوق الأشخاص أثناء مرضهم أو تعرضهم لأي مكروه، واصفاً ما حدث بأنه من أبشع صور الاعتداء على الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.