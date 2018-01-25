” التخصصات الصحية ” تستخدم ” الذكاء الاصطناعي ” لتقييم كفاءة الممارس الصحي

علي القحطاني(صدى):

تتجه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نحو استخدام نظام الكتروني متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقييم الممارسين الصحيين بدءا من العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي للتقييم في هيئة التخصصات الصحية الدكتور فادي منشي: ” إن الإدارة التنفيذية للتقييم في الهيئة مشروعا نوعيا يمكن من تقييم ومتابعة نمو كفاءة الممارس في مختلف المعارف والمهارات خلال فترات تدريبه وبعد شروعه في الممارسة، والتنبؤ بمكامن القوة لتعزيزها، ومواطن الضعف لتبيه الممارس لتداركها، وذلك من خلال إيجاد روابط بين تقاييم الأداء المتنوعة وغيرها من المعلومات يتم تحليلها من خلال نظام الكتروني متطور جدا ” .

وأضاف أن ” الهيئة ” من خلال شريك عالمي متخصص تبحث عن حلول تقوم على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل معلومات التقييم المتوافرة لديها إلى معلومات قيمة يمكن استخدامها في اقتراح مصادر تعلم للممارس بناء على “بصمة الكفاءة” التي ستتوفر عن كل ممارس صحي مسجل لديها.

وأكد المدير التنفيذي للتقييم في الهيئة، أن هذا المشروع الطموح سيحدث نقلة نوعية حقيقية في مجال التقييم والتدريب تعود بالنفع على القطاع الصحي في المملكة.