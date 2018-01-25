بالفيديو.. فيفي عبده عن وصفها بالعجوز: ” عايزني أموت ولا إيه “
نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام، ترد فيه عن عدد من متابعيها الذين ينتقدون تصرفاتها واصفينها بالسيدة العجوز والكبيرة في السن.
وقالت فيفي في الفيديو ” الله أكبر .. قل أعوذ برب الفلق .. بسم الله ما شاء الله عليا .. في إيه ياجماعة أنا ست طبيعية أنتم اللي مش طبيعيين .. أنتم عايزني أموت ولا ايه ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2060 ] نشر منذ 34 دقيقة
ياست فيفي عبده انا ست عجوزه بأ لازم تتوبي إلى الله عشان ماتتعذبيش إذامت ي وللمعلويه الست فيفي عبده تبلغ من العمر65 سنه