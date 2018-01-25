” سابك ” تشتري حصة استراتيجية في ” كلاريانت ” من ” 40 نورث ” و ” كورفيكس “

عادل الحربي (صدى):

قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الرائدة عالمياً في مجال الكيماويات، بشراء ما يقرب من 83 مليون سهم في شركة (كلاريانت)، التي تمثل حصة شركتي (40 نورث) و (كورفيكس) في (كلاريانت).

ومن خلال هذا الاستثمار، الذي يمثل حصة نسبتها 24.9% في شركة (كلاريانت)، تصبح (سابك) مالك أكبر حصة من الأسهم في (كلاريانت)، التي يتمثل نشاطها في إنتاج الكيماويات المتخصصة، ما يُعد خطوة هامة في استراتيجية (سابك)؛ التي تسعى من خلالها إلى مزيد من التوسع والتنويع في منتجاتها، ومن ثم تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) يوسف البنيان : “يأتي هذا الاستثمار في إطار تنفيذ (سابك) لاستراتيجيتها للنمو على المدى البعيد، نحو تعزيز التزامها بتنويع منتجاتها وإيجاد قيمة لزبائنها , ويُعتبر مجال أعمال شركة (كلاريانت) مكملاً لأعمال (سابك) في مجال المنتجات المتخصصة، وينسجم تماماً مع استراتيجية (سابك) الرامية إلى فتح فرص جديدة للنمو في مجال الكيماويات المتخصصة” , مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي؛ ليس لدى (سابك) أية خطط في إتمام أية صفقة استحواذ كاملة لشركة (كلاريانت).

من جانبه، قال التنفيذي في شركتي (ستاندارد إنداستيريز) و (40 نورث) ديفيد ميلستون، : ” نحن من أكبر المساهمين المهمين في شركة (كلاريانت) منذ 2016م , وتُعد خطوة (سابك) الاستراتيجية في الاستثمار في (كلاريانت) محصلة ناجحة لجهود الشركة، ونحن سعداء بدورنا في إتمام هذا الاستثمار”.

كما قال التنفيذي في شركتي (ستاندرد إنداستريز) و (40 نورث) ديفيد ونتر : ” تُعد (سابك) شركة رائدة عالمياً في مجال صناعة الكيماويات، وتمتلك فريق إدارة عالمي المستوى يتمتع برؤية مستقبلية طويلة الأمد , ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة ستتيح لشركة (كلاريانت) مواصلة مسيرتها نحو تحقيق هدفها للريادة في مجال الكيماويات المتخصصة “.

يُذكر أن شركتا (سابك) و(كلاريانت) تربطهما شراكة عمل ناجحة من خلال مشروعهما المشترك (ساينتفيك ديزاين)، وهي شركة متخصصة في تطوير التقنيات والحفازات في مجال الكيماويات , وتتطلع (سابك) إلى البدء في الحوار والنقاش مع شركة (كلاريانت).

وتجدر الاشارة إلى أن إنهاء إجراءات عملية الاستثمار سيخضع لاستكمال الموافقات القانونية اللازمة.