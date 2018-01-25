مرور الأحساء يحيل 4 متهمين في حادث سير إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

أشارت مصادر، إلى أن مرور الأحساء أحال أربعة أفراد بعد ثبوت تورطهم في التستر على حادث سير وقع في منتصف ربيع الآخر الماضي، نتج عنه وفاة مقيم بنجلاديشي الجنسية.

وبيَّنت المصادر، أنه بعد تحري وبحث استمر 10 أيام، تم التوصل إلى المركبة التي كان يقلها المتسبب في الحادث، في إحدى الورش بالمحافظة، مؤكدة أنه ترك المصاب في الموقع بعد الحادثة وفر هارباً.

ونجحت الشرطة في القبض على قائدها، الذي اعترف بوقوع الحادث، ومن ثم تم إحالة قائد المركبة، مالك المركبة، عامل في ورشة لصيانة السيارات، ومالك الورشة، إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.