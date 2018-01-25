بالفيديو.. لحظة مداهمة الجهات الأمنية لسوق الخضار بجدة وهروب جماعي للعمالة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هروب جماعي لعمالة وافدة من سوق الخضار في محافظة جدة.

وأوضحت مصادر أن هروب العمالة جاء عقب مداهمة الجهات الامنية للسوق للتأكد من نظامية العمالة فيه، وذلك في إطار الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

تأتي جهود الجهات الأمنية، ضمن إطار خطة الحملة الوطنية الشاملة؛ لتؤكد للمخالفين ومَن يستغل أوساطهم للتخفي وارتكاب الجرائم أو يعمل بطريقة غير نظامية، بأنها مستمرة حتى تحقّق الحملة أهدافها المرجوة منها.