وفد المملكة بـ ” دافوس ” ينجح في نقل رؤية المملكة إلى العالم

نايف السالم(صدى):

تمكن وفد المملكة إلى مؤتمر دافوس في سويسرا، من إثبات الحضور السعودي بقوة ونقل دروساً إلى العالم في كيفية تحرير الاقتصاد السعودي والأنسبنة، بالإضافة إلى خدمة استقرار الاقتصاد العالمي.

وأكد الوفد على أن المملكة دولة محورية تعمل من أجل صالح العالم بأسره، مشيراً إلى أنها تهتم بأنسنة الاقتصاد وتطبيق معايير التجارة الحرة منذ سنوات، معللًا ذلك بتجنب تحويل الفقراء في في دول الجنوب إلى سوق لتصريف بضائع دول الشمال.

وأوضح الوفد، أن المملكة تقف في المنطقة الوسط دعماً لمنتجي ومستهلكي النفط؛ وذلك في سبيل تحرير الاقتصاد العالمي، وضمان استمرار أعمال الاكتشاف وانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأعلن الوفد أن المملكة تنادي دائماً بزيادة مخصصات الدعم للفقراء، كما أنها في مقدمة دول العالم التي تقدم المساعدات الإنسانية حيث بلغت 147 مليار دولار في خلال 45 عامًا.